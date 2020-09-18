В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за разглашение служебной тайны
В Госдуму внесли законопроект, десятикратно повышающий штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны, следует из данных информационной системы нижней палаты парламента.
Изменения планируется внести в статью о разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13. 14 КоАП). Сейчас разглашение служебной и профессиональной тайны влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан и от 4000 до 5000 руб. ‒ для должностных лиц. Штрафы планируется увеличить до 10 000 руб. для людей и до 50 000 руб. для должностных лиц.
В пояснительной записке к законопроекту в качестве причин повышения штрафов указывается на увеличение случаев несанкционированного разглашения в интернете информации ограниченного доступа ‒ «например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов». В то же время, считают авторы законопроекта, существующий размер штрафов «не является стимулом для соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите информации».
«Незаконное разглашение защищаемой информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства», ‒ говорится в документе.
Внесение законопроекта анонсировал 7 сентября один из его авторов, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.