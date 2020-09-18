В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за разглашение служебной тайны

Изменения планируется внести в статью о разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13. 14 КоАП). Сейчас разглашение служебной и профессиональной тайны влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан и от 4000 до 5000 руб. ‒ для должностных лиц. Штрафы планируется увеличить до 10 000 руб. для людей и до 50 000 руб. для должностных лиц.