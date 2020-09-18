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В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за разглашение служебной тайны

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, десятикратно повышающий штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны, следует из данных информационной системы нижней палаты парламента.

Изменения планируется внести в статью о разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13. 14 КоАП). Сейчас разглашение служебной и профессиональной тайны влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан и от 4000 до 5000 руб. ‒ для должностных лиц. Штрафы планируется увеличить до 10 000 руб. для людей и до 50 000 руб. для должностных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту в качестве причин повышения штрафов указывается на увеличение случаев несанкционированного разглашения в интернете информации ограниченного доступа ‒ «например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов». В то же время, считают авторы законопроекта, существующий размер штрафов «не является стимулом для соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите информации».

«Незаконное разглашение защищаемой информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства», ‒ говорится в документе.

Внесение законопроекта анонсировал 7 сентября один из его авторов, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Ранее по теме: В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штраф за разглашение служебной тайны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных