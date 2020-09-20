В Центре им. Гамалеи рассказали об особенностях пандемии коронавируса в России

По его словам, если в Европе специалисты говорят о начале второй волны пандемии, то в России все еще проходит первая. Кроме того, результаты работы ученых и врачей по противодействию инфекции позволяют предположить, что через полгода-год коронавирус «уже не будет проблемой», добавил он.