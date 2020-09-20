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В Центре им. Гамалеи рассказали об особенностях пандемии коронавируса в России

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Пандемия коронавируса протекает в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник Центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в комментарии Ura.ru.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», ‒ сказал он.

По его словам, если в Европе специалисты говорят о начале второй волны пандемии, то в России все еще проходит первая. Кроме того, результаты работы ученых и врачей по противодействию инфекции позволяют предположить, что через полгода-год коронавирус «уже не будет проблемой», добавил он.

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в комментарии ТАСС, что специалисты ожидают незначительного роста заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии.

Чуланов пояснил, что медики ожидают роста числа заболевших осенью из-за сезонного фактора, возобновления работы школ, вузов, предприятий, а также возвращения людей из отпусков. Рост заболеваемости в таких условиях не представляется «чем-то необычным», добавил он.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6148 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировали 1 103 399 случаев. Умерли за сутки 79 пациентов. Общее число смертей составляет 19 418.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных