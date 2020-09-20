В Центре им. Гамалеи рассказали об особенностях пандемии коронавируса в России
Пандемия коронавируса протекает в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник Центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в комментарии Ura.ru.
«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», ‒ сказал он.
По его словам, если в Европе специалисты говорят о начале второй волны пандемии, то в России все еще проходит первая. Кроме того, результаты работы ученых и врачей по противодействию инфекции позволяют предположить, что через полгода-год коронавирус «уже не будет проблемой», добавил он.
Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в комментарии ТАСС, что специалисты ожидают незначительного роста заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии.
Чуланов пояснил, что медики ожидают роста числа заболевших осенью из-за сезонного фактора, возобновления работы школ, вузов, предприятий, а также возвращения людей из отпусков. Рост заболеваемости в таких условиях не представляется «чем-то необычным», добавил он.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6148 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировали 1 103 399 случаев. Умерли за сутки 79 пациентов. Общее число смертей составляет 19 418.