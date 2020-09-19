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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

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Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», – рассказал он.

По его словам, препарат должен отпускаться в аптеках только по рецепту лечащего врача.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что проведенные еще весной исследования препарата в Японии выявили его неэффективность.

«Самое главное для лекарства – это не стоимость, хотя это тоже важная характеристика, но самое важное – эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», – добавил он.

Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат против коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту.

Позднее «РИА Новости» сообщили, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных