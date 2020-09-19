Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

«Самое главное для лекарства – это не стоимость, хотя это тоже важная характеристика, но самое важное – эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», – добавил он.