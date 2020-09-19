Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса
Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», – рассказал он.
По его словам, препарат должен отпускаться в аптеках только по рецепту лечащего врача.
Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что проведенные еще весной исследования препарата в Японии выявили его неэффективность.
«Самое главное для лекарства – это не стоимость, хотя это тоже важная характеристика, но самое важное – эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», – добавил он.
Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат против коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту.
Позднее «РИА Новости» сообщили, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.