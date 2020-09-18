Разработчик препарата от коронавируса рассказал о переговорах по экспорту
Фармкомпания «Промомед» ведет переговоры о поставках разработанного ею препарата против коронавируса «арепливир» в Латинскую Америку, Африку и страны СНГ, сообщил гендиректор компании Андрей Младенцев.
«Мы уже ведем переговоры о поставке препарата в станы Латинской Америки (например Мексику), Южной Африки и страны СНГ. Думаю, что поставки в скором времени начнутся. Сработают все наши предыдущие переговоры и договоренности», ‒ цитирует «РИА Новости» гендиректора компании-разработчика.
Ранее Младенцев сообщил, что упаковка арепливира будет стоить от 12 320 руб. в рознице. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.
Накануне Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов ‒ фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.