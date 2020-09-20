Силовики стягивают спецтехнику в центр Минска
Минские силовики стягивают свои силы и спецтехнику в район Дворца независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «РИА Новости».
В район прибыли грузовик внутренних войск, четыре автомобиля «Заслон», водомет и авто с колючей проволокой. Площадь Независимости уже оцеплена.
Как отмечает портал Tut.by, перекрыты также Октябрьская площадь и Александровский сквер, за которым расположено здание администрации президента.
По данным пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, накануне в республике состоялись 11 протестных акций, в которых приняли участие 900 человек. Из них 430 человек были задержаны, 385 уже отпущены.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу на них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Лукашенко нелегитимным президентом.