Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Минске проходит женский марш оппозиции

Ведомости

В Минске в субботу начался женский оппозиционный марш, передает корреспондент «РИА Новости».

Участницы акции собрались возле Комаровского рынка, многие из них ярко одеты и используют яркий макияж. По информации портала Tut.by, некоторые женщины пришли на марш в карнавальных масках.

Как отмечает Tut.by, женская колонна двинулась от рынка по улице Богдановича, после чего участницы встали в сцепку возле ТЦ «Айсберг». Возле ТЦ «Европа» двое неизвестных попытались задержать принявших также участие в акции мотоциклистов, однако женщинам удалось их отбить. В районе проведения марша появились автозаки и милицейские автобусы.

Как передает «РИА Новости», силовики уже задержали не менее 20 человек.

Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

Ранее по теме: Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных