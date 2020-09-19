В Минске проходит женский марш оппозиции
В Минске в субботу начался женский оппозиционный марш, передает корреспондент «РИА Новости».
Участницы акции собрались возле Комаровского рынка, многие из них ярко одеты и используют яркий макияж. По информации портала Tut.by, некоторые женщины пришли на марш в карнавальных масках.
Как отмечает Tut.by, женская колонна двинулась от рынка по улице Богдановича, после чего участницы встали в сцепку возле ТЦ «Айсберг». Возле ТЦ «Европа» двое неизвестных попытались задержать принявших также участие в акции мотоциклистов, однако женщинам удалось их отбить. В районе проведения марша появились автозаки и милицейские автобусы.
Как передает «РИА Новости», силовики уже задержали не менее 20 человек.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.