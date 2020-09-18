Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой

9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на СК Белоруссии. Под стражей также находятся член Координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей. 12 сентября Колесникову из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске доставили в следственный изолятор в Жодино.