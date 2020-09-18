Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой
Суд продлил арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Людмилу Казак. По ее словам, арест продлен до 8 ноября.
«Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой) в суде. Сейчас по сроку получается», — сообщила Казак РИА Новости.
9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на СК Белоруссии. Под стражей также находятся член Координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей. 12 сентября Колесникову из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске доставили в следственный изолятор в Жодино.
Там ее состояние ухудшилось, сообщала ее адвокат. Ранее Колесникова подала заявление в СК республики о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, которые участвовали в ее задержании.