Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось
Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
По ее словам, защита написала заявление на имя начальника тюрьмы для того, чтобы Колесниковой оказывался должный уход, лечение и передача лекарств. При этом, адвокат отметила, что Колесникова «по-прежнему бодра духом».
Казак добавила, пока нет информации о том, когда Колесниковой будет предъявлено обвинение, но защита ожидает, что вскоре будет рассмотрена жалоба на арест оппозиционера.
12 сентября Колесникову из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске доставили в следственный изолятор в Жодино. Ранее Колесникова подала заявление в СК республики о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, которые участвовали в ее задержании.
9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии. Под стражей также находятся член координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.
По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.