Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.