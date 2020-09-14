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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Ведомости

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак. 

По ее словам, защита написала заявление на имя начальника тюрьмы для того, чтобы Колесниковой оказывался должный уход, лечение и передача лекарств. При этом, адвокат отметила, что Колесникова «по-прежнему бодра духом». 

Казак добавила, пока нет информации о том, когда Колесниковой будет предъявлено обвинение, но защита ожидает, что вскоре будет рассмотрена жалоба на арест оппозиционера.

12 сентября Колесникову из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске доставили в следственный изолятор в Жодино. Ранее Колесникова подала заявление в СК республики о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, которые участвовали в ее задержании.

9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии. Под стражей также находятся член координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.

По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.

Ранее по теме: Лукашенко сообщил о выбросивших Колесникову из машины соратниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных