Лукашенко сообщил о выбросивших Колесникову из машины соратниках

«Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — наверное, 8-9 километров между ними. И там в силу усиления на своей половине за этим постом основным мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины, но на ходу», — сказал Лукашенко.