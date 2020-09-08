Лукашенко сообщил о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Спутники члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Russia Today.
«Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — наверное, 8-9 километров между ними. И там в силу усиления на своей половине за этим постом основным мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины, но на ходу», — сказал Лукашенко.
По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд, ее спутников задержали на Украине. Минск ведет переговоры с Киевом, чтобы их вернули.
«Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники, а сама-то граница еще 10 километров или 8. Они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине. Якобы у этой женщины сестра в Украине живет», — объяснил он.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной. Замглавы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что ее и двух других членов Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова попытались насильно выдворить из страны, создав видимость того, что лидеры бросили протестующих.