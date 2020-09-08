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Лукашенко сообщил о выбросивших Колесникову из машины соратниках

Ведомости

Спутники члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Russia Today.

«Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — наверное, 8-9 километров между ними. И там в силу усиления на своей половине за этим постом основным мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины, но на ходу», — сказал Лукашенко. 

По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд, ее спутников задержали на Украине. Минск ведет переговоры с Киевом, чтобы их вернули.

«Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники, а сама-то граница еще 10 километров или 8. Они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине. Якобы у этой женщины сестра в Украине живет», — объяснил он. 

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной. Замглавы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что ее и двух других членов Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова попытались насильно выдворить из страны, создав видимость того, что лидеры бросили протестующих.

Ранее по теме: Штаб Бабарико назвал предполагаемое местонахождение Колесниковой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных