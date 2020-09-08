Штаб Бабарико назвал предполагаемое местонахождение Колесниковой

При этом представители Государственного пограничного комитета республики не подтвердили и не опровергли информацию о нахождении Колесниковой в Мозырском погранотряде, пишет ТАСС. Ранее погранкомитет подтвердил факт задержания Колесниковой, сообщив, что это произошло, когда она с другими членами Координационного совета оппозиции Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась пересечь белорусско-украинскую границу. Точное местопребывание всех троих неизвестно. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сказал, что их пытались насильно выдворить из Белоруссии, создав видимость, будто они бросили протестующих, однако Колесникова не дала этого сделать, порвав, по данным источников «Интерфакса», свой паспорт. Кравцов и Родненков пересекли украинскую границу и прошли контроль.