Штаб Бабарико назвал предполагаемое местонахождение Колесниковой
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, сообщается в Telegram-канале штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников.
«В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский р-н, н. п. Прудок)», ‒ сказано в сообщении. Штаб Бабарико, главой которого была Колесникова, также потребовал от властей Белоруссии сообщить о ее местонахождении и в случае удержания незамедлительно освободить, обеспечив ей право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Белоруссии и национальным законодательством.
При этом представители Государственного пограничного комитета республики не подтвердили и не опровергли информацию о нахождении Колесниковой в Мозырском погранотряде, пишет ТАСС. Ранее погранкомитет подтвердил факт задержания Колесниковой, сообщив, что это произошло, когда она с другими членами Координационного совета оппозиции Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась пересечь белорусско-украинскую границу. Точное местопребывание всех троих неизвестно. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сказал, что их пытались насильно выдворить из Белоруссии, создав видимость, будто они бросили протестующих, однако Колесникова не дала этого сделать, порвав, по данным источников «Интерфакса», свой паспорт. Кравцов и Родненков пересекли украинскую границу и прошли контроль.
Ранее родственники Колесниковой подали заявление в милицию, правоохранительные органы начали поиски пропавшей. Позже белорусское агентство «БелТА» опубликовало видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что вместе с Колесниковой планирует пересечь украинскую границу. Об этом же сказал президент республики Александр Лукашенко, пояснив, что Колесникова бежала к сестре. Член Координационного совета оппозиции Максим Знак заявил ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.