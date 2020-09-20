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Правительство расширило перечень не облагаемых НДС медицинских товаров

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении автомобилей для перевозки инвалидов в перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).

В правительстве пояснили, что речь идет о специально оборудованных легковых машинах, которые оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, а также средствами безопасности и оповещения. Кроме того, в одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи.

Освобождение от НДС должно повысить доступность таких автомобилей в регионах, считают в правительстве.

В перечень также входят основные медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также товары для противодействия коронавирусу, добавили в правительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных