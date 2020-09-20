Правительство расширило перечень не облагаемых НДС медицинских товаров

В правительстве пояснили, что речь идет о специально оборудованных легковых машинах, которые оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, а также средствами безопасности и оповещения. Кроме того, в одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи.