Правительство расширило перечень не облагаемых НДС медицинских товаров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении автомобилей для перевозки инвалидов в перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).
В правительстве пояснили, что речь идет о специально оборудованных легковых машинах, которые оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, а также средствами безопасности и оповещения. Кроме того, в одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи.
Освобождение от НДС должно повысить доступность таких автомобилей в регионах, считают в правительстве.
В перечень также входят основные медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также товары для противодействия коронавирусу, добавили в правительстве.