Тихановская не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии
«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала она.
Тихановская пояснила, что главный пункт ее предвыборной программы заключался в проведении повторных выборов главы государства. Она выразила уверенность, что президент России Владимир Путин разговаривал бы с новым лидером Белоруссии на равных, и им было бы, о чем договориться.
Россия и Белоруссия являются дружественными странами, добавила Тихановская, отметив, что она и координационный совет открыты к диалогу с официальными лицами из Москвы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выступление Светланы Тихановской на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе станет вмешательством во внутренние дела Белоруссии.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.