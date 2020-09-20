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Тихановская не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью РБК, что не позиционирует себя как будущего лидера республики.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала она.

Тихановская пояснила, что главный пункт ее предвыборной программы заключался в проведении повторных выборов главы государства. Она выразила уверенность, что президент России Владимир Путин разговаривал бы с новым лидером Белоруссии на равных, и им было бы, о чем договориться.

Россия и Белоруссия являются дружественными странами, добавила Тихановская, отметив, что она и координационный совет открыты к диалогу с официальными лицами из Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выступление Светланы Тихановской на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе станет вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

Ранее по теме: В Минске назвали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС вмешательством в дела страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных