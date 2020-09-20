Тихановская не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии

Тихановская пояснила, что главный пункт ее предвыборной программы заключался в проведении повторных выборов главы государства. Она выразила уверенность, что президент России Владимир Путин разговаривал бы с новым лидером Белоруссии на равных, и им было бы, о чем договориться.