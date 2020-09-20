В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры ‒ это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев», ‒ рассказала она.