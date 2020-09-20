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В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса

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В России пока нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры ‒ это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев», ‒ рассказала она.

Вуйнович обратила внимание на то, что не существует универсального решения по противодействию коронавирусу. Стратегия по сдерживанию пандемии должна быть научно обоснованной и приемлемой для людей в плане культурных и социальных особенностей, отметила она. По ее словам, ВОЗ рекомендует властям адаптировать ответные меры к местному контексту и восприятию граждан.

Действия российских властей и изменение поведения граждан дают положительные результаты, считает Вуйнович, однако необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи продолжают регистрироваться.

«Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», ‒ добавила она.

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в комментарии ТАСС, что специалисты ожидают незначительного роста заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6148 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировали 1 103 399 случаев. Умерли за сутки 79 пациентов. Общее число смертей составляет 19 418.

Ранее по теме: В Центре им. Гамалеи рассказали об особенностях пандемии коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных