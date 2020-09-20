В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса
В России пока нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».
«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры ‒ это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев», ‒ рассказала она.
Вуйнович обратила внимание на то, что не существует универсального решения по противодействию коронавирусу. Стратегия по сдерживанию пандемии должна быть научно обоснованной и приемлемой для людей в плане культурных и социальных особенностей, отметила она. По ее словам, ВОЗ рекомендует властям адаптировать ответные меры к местному контексту и восприятию граждан.
Действия российских властей и изменение поведения граждан дают положительные результаты, считает Вуйнович, однако необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи продолжают регистрироваться.
«Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», ‒ добавила она.
Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в комментарии ТАСС, что специалисты ожидают незначительного роста заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6148 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировали 1 103 399 случаев. Умерли за сутки 79 пациентов. Общее число смертей составляет 19 418.