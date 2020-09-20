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В Минске начались задержания протестующих

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Минские силовики начали задерживать участников оппозиционного марша, сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич в комментарии ТАСС.

По ее словам, задержаны несколько человек на улице Немига, они доставлены в территориальные РУВД. По информации корреспондента агентства, группы протестующих пытаются пройти к стеле «Минск ‒ город-герой», однако силовики их не подпускают.

Как передает портал Tut.by, в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. ОМОН блокировал протестующих на проспекте Победы. Отмечается, что силовики пытаются не дать небольшим группам людей объединяться в многочисленные колонны.

Ранее отмечалось, что силовики стянули спецтехнику в район Дворца независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, накануне в республике состоялись 11 протестных акций, в которых приняли участие 900 человек. Из них 430 человек были задержаны, 385 уже отпущены.

Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу на них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

Ранее по теме: Силовики стягивают спецтехнику в центр Минска

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных