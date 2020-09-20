В Минске начались задержания протестующих
Минские силовики начали задерживать участников оппозиционного марша, сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич в комментарии ТАСС.
По ее словам, задержаны несколько человек на улице Немига, они доставлены в территориальные РУВД. По информации корреспондента агентства, группы протестующих пытаются пройти к стеле «Минск ‒ город-герой», однако силовики их не подпускают.
Как передает портал Tut.by, в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. ОМОН блокировал протестующих на проспекте Победы. Отмечается, что силовики пытаются не дать небольшим группам людей объединяться в многочисленные колонны.
Ранее отмечалось, что силовики стянули спецтехнику в район Дворца независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По данным пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, накануне в республике состоялись 11 протестных акций, в которых приняли участие 900 человек. Из них 430 человек были задержаны, 385 уже отпущены.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу на них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Лукашенко нелегитимным президентом.