В Бресте силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух
В Бресте силовики для разгона протестующих применили слезоточивый газ, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в комментарии «РИА Новости».
«Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство», ‒ рассказала она.
Кроме того, силовики произвели как минимум один выстрел в воздух, следует из видео, которое опубликовал портал Tut.by. В комментарии ТАСС Чемоданова заявила, что выстрел, вероятно, был произведен в предупредительных целях.
Самая масштабная акция протеста в воскресенье проходит в Минске, по данным «Интерфакса», в ней принимают участие не более 50 000 человек.
Ранее отмечалось, что силовики стянули спецтехнику в район Дворца независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусские СМИ также сообщали о проблемах с мобильным интернетом.
По данным МВД Белоруссии, накануне в республике состоялись 11 протестных акций, в которых приняли участие 900 человек. Из них 430 человек были задержаны, 385 уже отпущены.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу на них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Лукашенко нелегитимным президентом.