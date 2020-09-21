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В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детские сады

Ведомости

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением компенсировать родителям, чьи дети не смогли получить место в бюджетном дошкольном учреждении, расходы на услуги частных детских садов. С копией письма ознакомился RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», – приводит издание текст письма.

Согласно Конституции, люди имеют право на бесплатное дошкольное образование, пояснил Федоров. Однако получить для детей место в бюджетных учреждениях вовремя успевают не все родители. Это приводит к тому, что они вынуждены тратить существенные средства на частные детские сады, отметил он.

В июне 2020 г. с инициативой по поддержке родителей дошкольников выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он предложил Кравцову ежемесячно выплачивать сумму в размере регионального МРОТ семьям, которые откажутся от услуг детских садов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных