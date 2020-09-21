В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детские сады
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением компенсировать родителям, чьи дети не смогли получить место в бюджетном дошкольном учреждении, расходы на услуги частных детских садов. С копией письма ознакомился RT.
«Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», – приводит издание текст письма.
Согласно Конституции, люди имеют право на бесплатное дошкольное образование, пояснил Федоров. Однако получить для детей место в бюджетных учреждениях вовремя успевают не все родители. Это приводит к тому, что они вынуждены тратить существенные средства на частные детские сады, отметил он.
В июне 2020 г. с инициативой по поддержке родителей дошкольников выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он предложил Кравцову ежемесячно выплачивать сумму в размере регионального МРОТ семьям, которые откажутся от услуг детских садов.