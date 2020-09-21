В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детские сады

«Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», – приводит издание текст письма.