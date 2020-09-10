Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты
Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Мишустин отметил, что деньги будут направлены в восемь регионов. Всего в 2020 г. 75 регионов, в которых производятся выплаты, получат около 47,5 млрд руб., добавил премьер-министр.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше 3 лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.
Также в России действуют ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты могут получить семьи, в которых подушенной доход не превышает МРОТ. В апреле-июне 2020 г. родители детей до трех лет могли получить пособие по 5000 руб. в месяц, в июле — единовременное пособие в размере 10 000 руб.