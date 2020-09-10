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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

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Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».

Мишустин отметил, что деньги будут направлены в восемь регионов. Всего в 2020 г. 75 регионов, в которых производятся выплаты, получат около 47,5 млрд руб., добавил премьер-министр.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше 3 лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.

Также в России действуют ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты могут получить семьи, в которых подушенной доход не превышает МРОТ. В апреле-июне 2020 г. родители детей до трех лет могли получить пособие по 5000 руб. в месяц, в июле — единовременное пособие в размере 10 000 руб.

Ранее по теме: Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных