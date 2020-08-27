Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Правительство направит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.
«Сегодня дополнительно направим 34 млрд рублей субъектам Российской Федерации и городу Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Это около 5 тыс. рублей на ребенка», — сказал Мишустин.
По указу президента с этого года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, напомнил он.
Ранее Минтруд сообщил, что прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г., выплаты начались с 1 июня. Их размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей – около 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона.