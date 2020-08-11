Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
«Прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума», – говорится в сообщении.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г., выплаты начались с 1 июня. Их размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей – около 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона.
«С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 г. Соответствующий проект нормативно-правового акта Минтрудом разрабатывается», – отметили в министерстве.
В настоящее время проводятся расчеты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий, добавили в Минтруде.