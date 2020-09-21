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В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

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Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс». В компании отметили, что добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов ни у кого из них не обнаружено.

Вакцина от коронавируса была разработана компанией CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

В компании рассказали, что первые 28 дней после вакцинации участники исследования будут находиться под непосредственным наблюдением и пройдут четыре промежуточных очных осмотра в лечебных центрах. По прогнозам специалистов, за этот срок у добровольцев должен будет сформироваться гуморальный и клеточный иммунитет к коронавирусу. Через полгода добровольцы должны будут пройти контрольное обследование, добавили в пресс-службе.

В «Петроваксе» отметили, что продолжают набирать добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины. Компания уже получила более 3000 заявок на участие.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных