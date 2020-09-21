В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

В компании рассказали, что первые 28 дней после вакцинации участники исследования будут находиться под непосредственным наблюдением и пройдут четыре промежуточных очных осмотра в лечебных центрах. По прогнозам специалистов, за этот срок у добровольцев должен будет сформироваться гуморальный и клеточный иммунитет к коронавирусу. Через полгода добровольцы должны будут пройти контрольное обследование, добавили в пресс-службе.