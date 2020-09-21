В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса
Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс». В компании отметили, что добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов ни у кого из них не обнаружено.
Вакцина от коронавируса была разработана компанией CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.
В компании рассказали, что первые 28 дней после вакцинации участники исследования будут находиться под непосредственным наблюдением и пройдут четыре промежуточных очных осмотра в лечебных центрах. По прогнозам специалистов, за этот срок у добровольцев должен будет сформироваться гуморальный и клеточный иммунитет к коронавирусу. Через полгода добровольцы должны будут пройти контрольное обследование, добавили в пресс-службе.
В «Петроваксе» отметили, что продолжают набирать добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины. Компания уже получила более 3000 заявок на участие.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.