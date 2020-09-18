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Китай проводит испытания 11 вакцин от коронавируса

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В Китае проходят клинические испытания 11 вакцин от коронавируса, четыре из них перешли на третий этап исследований, сообщил ТАСС со ссылкой на министра науки и техники Китая Ван Чжигана.

Министр отметил, что эпидемия до сих пор не контролируется полностью. По мнению Ван Чжигана, осенью и зимой может возникнуть новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что страна своевременно передала информацию о коронавирусе во Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы ученые всего мира получили информацию для проведения исследований и разработки лекарственных препаратов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир должен готовиться к новой пандемии, потому что коронавирус еще не побежден. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой. Затем генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что пандемия коронавируса «остается неконтролируемой».

Ранее по теме: Генсекретарь ООН: ситуация с коронавирусом остается неконтролируемой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных