Китай проводит испытания 11 вакцин от коронавируса
В Китае проходят клинические испытания 11 вакцин от коронавируса, четыре из них перешли на третий этап исследований, сообщил ТАСС со ссылкой на министра науки и техники Китая Ван Чжигана.
Министр отметил, что эпидемия до сих пор не контролируется полностью. По мнению Ван Чжигана, осенью и зимой может возникнуть новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что страна своевременно передала информацию о коронавирусе во Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы ученые всего мира получили информацию для проведения исследований и разработки лекарственных препаратов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир должен готовиться к новой пандемии, потому что коронавирус еще не побежден. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой. Затем генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что пандемия коронавируса «остается неконтролируемой».