Китай проводит испытания 11 вакцин от коронавируса

Министр отметил, что эпидемия до сих пор не контролируется полностью. По мнению Ван Чжигана, осенью и зимой может возникнуть новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что страна своевременно передала информацию о коронавирусе во Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы ученые всего мира получили информацию для проведения исследований и разработки лекарственных препаратов.