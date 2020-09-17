Генсекретарь ООН: ситуация с коронавирусом остается неконтролируемой

Гуттериш сказал, что вакцина от коронавируса не является панацеей и сама по себе не может решить проблему, тем более в ближайшем будущем. Генсек ООН заявил, что необходимо массово распространять новые и существующие инструменты борьбы с коронавирусом, которые могут снизить число новых случаев заражения и вылечить пациентов, чтобы подавить распространение вируса и спасти жизни.