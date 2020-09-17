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Генсекретарь ООН: ситуация с коронавирусом остается неконтролируемой

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Пандемия коронавируса «остается неконтролируемой», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Его слова приводит пресс-служба организации.

Гуттериш сказал, что вакцина от коронавируса не является панацеей и сама по себе не может решить проблему, тем более в ближайшем будущем. Генсек ООН заявил, что необходимо массово распространять новые и существующие инструменты борьбы с коронавирусом, которые могут снизить число новых случаев заражения и вылечить пациентов, чтобы подавить распространение вируса и спасти жизни.

Генеральный секретарь ООН заявил, что вакцина от коронавируса должна рассматриваться как «глобальное общественное благо», доступное для всех. Однако для обеспечения ее доступности понадобится «квантовый скачок в финансировании», добавил Гуттериш. Также дипломат призвал бороться с дезинформацией относительно вакцины, так как люди должны быть готовы к вакцинации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир должен готовиться к новой пандемии, потому что коронавирус еще не побежден. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной научным центром им. Гамалеи. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра.

Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.

Ранее по теме: ВОЗ призвала мир подготовиться к новой пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных