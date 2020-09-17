Генсекретарь ООН: ситуация с коронавирусом остается неконтролируемой
Пандемия коронавируса «остается неконтролируемой», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Его слова приводит пресс-служба организации.
Гуттериш сказал, что вакцина от коронавируса не является панацеей и сама по себе не может решить проблему, тем более в ближайшем будущем. Генсек ООН заявил, что необходимо массово распространять новые и существующие инструменты борьбы с коронавирусом, которые могут снизить число новых случаев заражения и вылечить пациентов, чтобы подавить распространение вируса и спасти жизни.
Генеральный секретарь ООН заявил, что вакцина от коронавируса должна рассматриваться как «глобальное общественное благо», доступное для всех. Однако для обеспечения ее доступности понадобится «квантовый скачок в финансировании», добавил Гуттериш. Также дипломат призвал бороться с дезинформацией относительно вакцины, так как люди должны быть готовы к вакцинации.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир должен готовиться к новой пандемии, потому что коронавирус еще не побежден. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной научным центром им. Гамалеи. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра.
Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.