ВОЗ призвала мир подготовиться к новой пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мир должен готовиться к очередной пандемии, поскольку новая коронавирусная инфекция еще не побеждена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.
«Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии», ‒ говорится в пресс-релизе. О необходимости таких шагов организация намерена заявить на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
При этом ВОЗ намерена акцентировать внимание на трех темах. В частности, на подготовке к новой пандемии, на поддержке в мире инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 и на подтверждении государствами приверженности выполнению целей устойчивого развития ООН.
ВОЗ также планирует обсудить распределение в 2021 г. 2 млрд доз вакцины от коронавируса, терапевтических средств и тестов, а также необходимость вложить $35 млрд в поддержку глобальной инициативы по расширению доступа к средствам борьбы с COVID-19.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой.