Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

ВОЗ призвала мир подготовиться к новой пандемии

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мир должен готовиться к очередной пандемии, поскольку новая коронавирусная инфекция еще не побеждена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

«Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии», ‒ говорится в пресс-релизе. О необходимости таких шагов организация намерена заявить на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

При этом ВОЗ намерена акцентировать внимание на трех темах. В частности, на подготовке к новой пандемии, на поддержке в мире инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 и на подтверждении государствами приверженности выполнению целей устойчивого развития ООН.

ВОЗ также планирует обсудить распределение в 2021 г. 2 млрд доз вакцины от коронавируса, терапевтических средств и тестов, а также необходимость вложить $35 млрд в поддержку глобальной инициативы по расширению доступа к средствам борьбы с COVID-19.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой.

Ранее по теме: Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
Ранее по теме: ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте заражений коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных