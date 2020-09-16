ВОЗ призвала мир подготовиться к новой пандемии

При этом ВОЗ намерена акцентировать внимание на трех темах. В частности, на подготовке к новой пандемии, на поддержке в мире инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 и на подтверждении государствами приверженности выполнению целей устойчивого развития ООН.