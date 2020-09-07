Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

По его словам, вспышки болезней и пандемии «являются, по сути, частью жизни». «Это не последняя пандемия. [...] Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — цитирует Гебреисуса ТАСС.