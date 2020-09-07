Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
Мировое сообщество должно начать готовиться к следующей пандемии уже сейчас, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге в в понедельник, 7 сентября.
По его словам, вспышки болезней и пандемии «являются, по сути, частью жизни». «Это не последняя пандемия. [...] Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — цитирует Гебреисуса ТАСС.
Суммарное количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 сентября 27 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу инфицированных за время пандемии остаются США (6,27 млн случаев заражения), а на второе место вышла Индия (более 4,2 млн), обогнавшая Бразилию (4,13 млн). По количеству летальных исходов, связанных с COVID-19, лидируют США, Бразилия и Индия, общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило, по данным Университета Джонса Хопкинса, 882 тыс. человек.
В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 193,2 тыс. умерших из-за коронавируса. Бразилия остается на втором месте по количеству летальных исходов (126,6 тыс.), на третьем — Индия (71,6 тыс). В России к 7 сентября общее число случаев заражения достигло 1,03 млн. По количеству летальных исходов (17,8 тыс.) Россия занимает 12-е место в мире.