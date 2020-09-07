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Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

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Мировое сообщество должно начать готовиться к следующей пандемии уже сейчас, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге в в понедельник, 7 сентября.

По его словам, вспышки болезней и пандемии «являются, по сути, частью жизни». «Это не последняя пандемия. [...] Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — цитирует Гебреисуса ТАСС.

Суммарное количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 сентября 27 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу инфицированных за время пандемии остаются США (6,27 млн случаев заражения), а на второе место вышла Индия (более 4,2 млн), обогнавшая Бразилию (4,13 млн). По количеству летальных исходов, связанных с COVID-19, лидируют США, Бразилия и Индия, общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило, по данным Университета Джонса Хопкинса, 882 тыс. человек.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 193,2 тыс. умерших из-за коронавируса. Бразилия остается на втором месте по количеству летальных исходов (126,6 тыс.), на третьем — Индия (71,6 тыс). В России к 7 сентября общее число случаев заражения достигло 1,03 млн. По количеству летальных исходов (17,8 тыс.) Россия занимает 12-е место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных