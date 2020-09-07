Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом россиян
Заражение коронавирусом с 1 января 2020 г. было подтверждено у более 0,6% россиян, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Сегодня в России чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года», — сказала Анна Попова. Она отметила, что в России используются 172 диагностические системы для выявления коронавируса. По данным Поповой, популяционный иммунитет в регионах России колеблется от 4 до 50%.
11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. В августе может начаться вакцинация медицинских работников. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация будет добровольной. Пострегистрационное исследование вакцины начинается на этой неделе. Исследователи планируют набрать 40 000 добровольцев, заявки подали уже 25 000 человек.
Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее клинические испытания закончатся 30 сентября, уточнила Попова.