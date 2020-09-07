Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом россиян

«Сегодня в России чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года», — сказала Анна Попова. Она отметила, что в России используются 172 диагностические системы для выявления коронавируса. По данным Поповой, популяционный иммунитет в регионах России колеблется от 4 до 50%.