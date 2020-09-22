«Роскосмос» сообщил о 22 уголовных делах по итогам аудита
Департамент внутреннего аудита компании, который занимался проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита по инициативе гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Служба получила новые функции и стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными органами. Мельников до прихода в корпорацию возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском ФО, пишет РБК.
Мельников рассказал, что по материалам аудита идет следствие в отношении бывшего главы корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского. Дело возбуждено по факту хищения из бюджета 2 млрд руб. Полянский в результате начислил себе премию в размере около 20 млн руб.
Кроме того, нарушения нашли в центральном конструкторском бюро «Геофизика» в Красноярске, где все значимые посты на предприятии занимали члены одной семьи: отец – гендиректор, заместитель гендиректора – сын, начальник архива – дочь, начальник планового отдела – невестка, главный инженер – зять. По словам Мельникова, «и зарплату они получали не как все сотрудники». Все члены семьи уволились с предприятия по собственному желанию.