«Роскосмос» сообщил о 22 уголовных делах по итогам аудита

Кроме того, нарушения нашли в центральном конструкторском бюро «Геофизика» в Красноярске, где все значимые посты на предприятии занимали члены одной семьи: отец – гендиректор, заместитель гендиректора – сын, начальник архива – дочь, начальник планового отдела – невестка, главный инженер – зять. По словам Мельникова, «и зарплату они получали не как все сотрудники». Все члены семьи уволились с предприятия по собственному желанию.