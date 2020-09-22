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«Роскосмос» сообщил о 22 уголовных делах по итогам аудита

Ведомости

Следственные органы в 2019–2020 гг. возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита компании «Роскосмос». Основанием для возбуждения дел стали хищения бюджетных средств, злоупотребления и превышение полномочий, сообщил РБК со ссылкой на главу службы Артема Мельникова.

Департамент внутреннего аудита компании, который занимался проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита по инициативе гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Служба получила новые функции и стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными органами. Мельников до прихода в корпорацию возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском ФО, пишет РБК.

Мельников рассказал, что по материалам аудита идет следствие в отношении бывшего главы корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского. Дело возбуждено по факту хищения из бюджета 2 млрд руб. Полянский в результате начислил себе премию в размере около 20 млн руб.

Кроме того, нарушения нашли в центральном конструкторском бюро «Геофизика» в Красноярске, где все значимые посты на предприятии занимали члены одной семьи: отец – гендиректор, заместитель гендиректора – сын, начальник архива – дочь, начальник планового отдела – невестка, главный инженер – зять. По словам Мельникова, «и зарплату они получали не как все сотрудники». Все члены семьи уволились с предприятия по собственному желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных