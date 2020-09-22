В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона
В Курагинском районе Красноярского края задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», также известной как община Виссариона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В числе задержанных и руководитель общины — Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. По данным «Интерфакс», задержание производили сотрудники СКР и ФСБ. О задержании членов организации также сообщил «Тайга.инфо».
«Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", — сказал собеседник ТАСС. По его словам, с утра в домах руководителей и участников организации проводятся обыски. Житель деревни Петропавловка рассказал, что в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты, а в ближайших населенных пунктах плохо работает интернет. Жители также сообщают о движущихся по дорогам колоннах автомобилей.
Организация «Церковь последнего завета» была создана в 1991 г. Сергеем Торопом. В 1995 г. его последователи основали в Курагинском районе поселение, которое назвали «город Солнца». Члены общины живут и в других населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.