В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

«Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", — сказал собеседник ТАСС. По его словам, с утра в домах руководителей и участников организации проводятся обыски. Житель деревни Петропавловка рассказал, что в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты, а в ближайших населенных пунктах плохо работает интернет. Жители также сообщают о движущихся по дорогам колоннах автомобилей.