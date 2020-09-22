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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

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В Курагинском районе Красноярского края задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», также известной как община Виссариона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В числе задержанных и руководитель общины — Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. По данным «Интерфакс», задержание производили сотрудники СКР и ФСБ. О задержании членов организации также сообщил «Тайга.инфо».

«Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", — сказал собеседник ТАСС. По его словам, с утра в домах руководителей и участников организации проводятся обыски. Житель деревни Петропавловка рассказал, что в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты, а в ближайших населенных пунктах плохо работает интернет. Жители также сообщают о движущихся по дорогам колоннах автомобилей.

Организация «Церковь последнего завета» была создана в 1991 г. Сергеем Торопом. В 1995 г. его последователи основали в Курагинском районе поселение, которое назвали «город Солнца». Члены общины живут и в других населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных