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Вакцину от коронавируса «Вектора» планируют зарегистрировать к 15 октября

Ведомости

Регистрация вакцины от коронавируса научного центра «Вектор» планируется к 15 октября 2020 г., говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что промышленный выпуск вакцины будет проходить на производственной площадке центра «Вектор». После регистрации вакцины в октябре 2020 г. планируются клинические испытания, в которые войдут люди в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, планируется провести пострегистрационные испытания, в которых примут участие 5000 взрослых добровольцев из разных возрастных групп.

Ранее Минздрав дал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.

Ранее по теме: Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных