Вакцину от коронавируса «Вектора» планируют зарегистрировать к 15 октября
Регистрация вакцины от коронавируса научного центра «Вектор» планируется к 15 октября 2020 г., говорится на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, что промышленный выпуск вакцины будет проходить на производственной площадке центра «Вектор». После регистрации вакцины в октябре 2020 г. планируются клинические испытания, в которые войдут люди в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, планируется провести пострегистрационные испытания, в которых примут участие 5000 взрослых добровольцев из разных возрастных групп.
Ранее Минздрав дал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.