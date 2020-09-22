Вакцину от коронавируса «Вектора» планируют зарегистрировать к 15 октября

В ведомстве рассказали, что промышленный выпуск вакцины будет проходить на производственной площадке центра «Вектор». После регистрации вакцины в октябре 2020 г. планируются клинические испытания, в которые войдут люди в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, планируется провести пострегистрационные испытания, в которых примут участие 5000 взрослых добровольцев из разных возрастных групп.