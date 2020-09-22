Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
«Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», – цитирует «РИА Новости» Пескова.
Ранее о том, что одежду Навального изъяли, сообщали в минздраве Омской области. По словам Навального, всю одежду у него изъяли в день отправки на лечение в Германию 22 августа, и «30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику». «С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок», – заявил он. Песков напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие Навального лица увезли большое количество доказательств и улик.
«Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать», – добавил Песков.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона заявила, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.