Омский минздрав ответил на требование вернуть одежду Навального

В России факт отравления основателя ФБК не подтвердили. Германия же отказывается предоставить на изучение российским специалистам результаты обследования Навального, ссылаясь на отсутствие согласия на передачу информации от самого пациента, а также на государственную тайну, поскольку в исследованиях принимали участие немецкие военные специалисты.