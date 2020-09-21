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Омский минздрав ответил на требование вернуть одежду Навального

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Одежду основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального изъяли следственные органы, она не находится у омских медиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя минздрава Омской области.

Ранее Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.

«В больнице одежды Алексея Навального нет. Она была изъята следственными органами. Вопрос к следственным органам», ‒ сообщили в минздраве.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.

В России факт отравления основателя ФБК не подтвердили. Германия же отказывается предоставить на изучение российским специалистам результаты обследования Навального, ссылаясь на отсутствие согласия на передачу информации от самого пациента, а также на государственную тайну, поскольку в исследованиях принимали участие немецкие военные специалисты.

Ранее по теме: Песков рассказал об абсурде в ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных