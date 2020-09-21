Омский минздрав ответил на требование вернуть одежду Навального
Одежду основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального изъяли следственные органы, она не находится у омских медиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя минздрава Омской области.
Ранее Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
«В больнице одежды Алексея Навального нет. Она была изъята следственными органами. Вопрос к следственным органам», ‒ сообщили в минздраве.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.
В России факт отравления основателя ФБК не подтвердили. Германия же отказывается предоставить на изучение российским специалистам результаты обследования Навального, ссылаясь на отсутствие согласия на передачу информации от самого пациента, а также на государственную тайну, поскольку в исследованиях принимали участие немецкие военные специалисты.