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Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID-19

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Распространение коронавируса в России прекратится через 9–12 месяцев, если за это время 70–80% населения сделает прививку, сообщил в ходе пресс-конференции директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надеюсь, к ноябрю будет 5–6 млн доз вакцины, которые будут производиться на 4–5 площадках. Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70–80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», – цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

Производство российского препарата «Спутник V» – первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, созданной в центре им. Гамалеи, – началось 15 августа. Вакцина находится на пострегистрационной стадии испытаний, в рамках которой планируется привить 40 000 добровольцев. Небольшие партии вакцины уже поступили в 30 российских регионов, сообщил 14 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом в некоторых регионах страны антитела к коронавирусу были обнаружены у половины населения.

Завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев. 22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Ранее по теме: Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных