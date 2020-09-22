Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID-19

Производство российского препарата «Спутник V» – первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, созданной в центре им. Гамалеи, – началось 15 августа. Вакцина находится на пострегистрационной стадии испытаний, в рамках которой планируется привить 40 000 добровольцев. Небольшие партии вакцины уже поступили в 30 российских регионов, сообщил 14 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом в некоторых регионах страны антитела к коронавирусу были обнаружены у половины населения.