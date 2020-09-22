Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID-19
Распространение коронавируса в России прекратится через 9–12 месяцев, если за это время 70–80% населения сделает прививку, сообщил в ходе пресс-конференции директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Надеюсь, к ноябрю будет 5–6 млн доз вакцины, которые будут производиться на 4–5 площадках. Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70–80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», – цитирует Гинцбурга «Интерфакс».
Производство российского препарата «Спутник V» – первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, созданной в центре им. Гамалеи, – началось 15 августа. Вакцина находится на пострегистрационной стадии испытаний, в рамках которой планируется привить 40 000 добровольцев. Небольшие партии вакцины уже поступили в 30 российских регионов, сообщил 14 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом в некоторых регионах страны антитела к коронавирусу были обнаружены у половины населения.
Завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев. 22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.