В России создан Центр правовой защиты журналистов

«В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время», — пояснила Белозёрова. По ее словам, центр также будет вести просветительскую деятельность.