В России создан Центр правовой защиты журналистов
В России создан Центр правовой защиты журналистов, который возглавила Анна Белозерова, сообщается на сайте российского Союза журналистов.
«Это автономная некоммерческая организация, которая оказывает консультативную правовую помощь и при необходимости поможет представлять интересы журналиста в суде», — говорится в сообщении СЖР. Презентация центра состоялась в время форума современной журналистики «Вся Россия-2020», проходящего в Сочи.
Как рассказала Белозерова, центр будет оказывать правовую помощь в виде консультаций, а также предоставлять действующих адвокатов, если дело уже дошло до суда.
«В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время», — пояснила Белозёрова. По ее словам, центр также будет вести просветительскую деятельность.