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В России создан Центр правовой защиты журналистов

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В России создан Центр правовой защиты журналистов, который возглавила Анна Белозерова, сообщается на сайте российского Союза журналистов.

«Это автономная некоммерческая организация, которая оказывает консультативную правовую помощь и при необходимости поможет представлять интересы журналиста в суде», — говорится в сообщении СЖР. Презентация центра состоялась в время форума современной журналистики «Вся Россия-2020», проходящего в Сочи.

Как рассказала Белозерова, центр будет оказывать правовую помощь в виде консультаций, а также предоставлять действующих адвокатов, если дело уже дошло до суда.

«В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время», — пояснила Белозёрова. По ее словам, центр также будет вести просветительскую деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных