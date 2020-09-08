Союз журналистов России присудил премию «Солидарность» Ассанжу
Союз журналистов России (СЖР) присудил премию «Солидарность» основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя союза Владимира Соловьева.
«Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни. Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу ‒ настоящему борцу за свободу слова», ‒ сказал Соловьев, отметив, что Ассанж решил передать денежную часть премии в пользу семей погибших журналистов.
Глава СЖР отметил, что в Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции Ассанжа в США. Он напомнил, что 8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов.
Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В настоящее время американские власти добиваются его экстрадиции из Великобритании, власти которой его поместили в тюрьму после того, как он покинул посольство Эквадора, где жил взаперти в течение нескольких лет. Ассанж обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии секретной информации. Основатель WikiLeaks не признает свою вину. В США ему грозит до 175 лет тюрьмы.