Союз журналистов России присудил премию «Солидарность» Ассанжу

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В настоящее время американские власти добиваются его экстрадиции из Великобритании, власти которой его поместили в тюрьму после того, как он покинул посольство Эквадора, где жил взаперти в течение нескольких лет. Ассанж обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии секретной информации. Основатель WikiLeaks не признает свою вину. В США ему грозит до 175 лет тюрьмы.