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В Минздраве назвали регионы с ростом заболеваемости коронавирусом

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Наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми российских регионах, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.

«В тех регионах, которые вошли в эпидситуацию позже, мы наблюдаем картину роста заболеваемости. Это восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, республика Тыва, Ленинградская область, республика Алтай, республика Коми, республика Бурятия и Кемеровская область», – сказал Чуланов на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Ранее агентство со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева сообщило, что всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.

Ранее по теме: ВОЗ сообщила о рекордной заболеваемости коронавирусом за неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных