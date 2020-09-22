В Минздраве назвали регионы с ростом заболеваемости коронавирусом
Наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми российских регионах, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.
«В тех регионах, которые вошли в эпидситуацию позже, мы наблюдаем картину роста заболеваемости. Это восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, республика Тыва, Ленинградская область, республика Алтай, республика Коми, республика Бурятия и Кемеровская область», – сказал Чуланов на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».
Ранее агентство со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева сообщило, что всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.