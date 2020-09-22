В Минздраве назвали регионы с ростом заболеваемости коронавирусом

«В тех регионах, которые вошли в эпидситуацию позже, мы наблюдаем картину роста заболеваемости. Это восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, республика Тыва, Ленинградская область, республика Алтай, республика Коми, республика Бурятия и Кемеровская область», – сказал Чуланов на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».