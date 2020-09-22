ВОЗ сообщила о рекордной заболеваемости коронавирусом за неделю

По данным ВОЗ, за неделю было зарегистрировано чуть более 2 млн случаев заражения коронавирусом – почти на 123 000, или на 6,54% больше, чем за предыдущую неделю. На сайте говорится, что за неделю было зарегистрировано около 37 000 смертей, связанных с коронавирусом. Показатель снизился почти на 10% по сравнению с предыдущей неделей.