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ВОЗ сообщила о рекордной заболеваемости коронавирусом за неделю

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Заболеваемость коронавирусом в мире с 14 по 20 сентября стала рекордной за весь период пандемии, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за неделю было зарегистрировано чуть более 2 млн случаев заражения коронавирусом – почти на 123 000, или на 6,54% больше, чем за предыдущую неделю. На сайте говорится, что за неделю было зарегистрировано около 37 000 смертей, связанных с коронавирусом. Показатель снизился почти на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

В мире выявлен почти 31 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано около 960 000 смертей от коронавируса. Наибольшая заболеваемость выявлена в США – 6,7 млн случаев, Индии – около 5,5 млн и в Бразилии – 4,5 млн случаев.

Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости. По данным на 22 сентября, в стране зарегистрировали 6215 новых заболевших, их общее число превышает 1,1 млн. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных