ВОЗ сообщила о рекордной заболеваемости коронавирусом за неделю
Заболеваемость коронавирусом в мире с 14 по 20 сентября стала рекордной за весь период пандемии, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за неделю было зарегистрировано чуть более 2 млн случаев заражения коронавирусом – почти на 123 000, или на 6,54% больше, чем за предыдущую неделю. На сайте говорится, что за неделю было зарегистрировано около 37 000 смертей, связанных с коронавирусом. Показатель снизился почти на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
В мире выявлен почти 31 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано около 960 000 смертей от коронавируса. Наибольшая заболеваемость выявлена в США – 6,7 млн случаев, Индии – около 5,5 млн и в Бразилии – 4,5 млн случаев.
Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости. По данным на 22 сентября, в стране зарегистрировали 6215 новых заболевших, их общее число превышает 1,1 млн. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.