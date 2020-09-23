Российские ученые открыли революционный природный антибиотик
Российские ученые из Тюменского государственного университета открыли универсальный антибиотик, который преодолевает устойчивость патогенов к лекарствам. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Как отметили авторы исследования в своей статье, среди патологий, с которыми позволит бороться новый выявленный антибиотик эмерициллипсин А, – опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибные инфекции.
«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты – грибы и опухолевые клетки – погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», – цитирует «РИА Новости» старшего научного сотрудника лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгения Рогожина.
В будущем антибиотик может применяться и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов.