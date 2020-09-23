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ЕГЭ по обществознанию дополнят вопросами по поправкам к Конституции

Ведомости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию в 2021 г. дополнят вопросами по принятым поправкам к Конституции России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Данное новшество связано с принятием поправок в конституцию», – говорится в сообщении. Поскольку изменения приняты, контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту основного закона, пояснил агентству представитель ведомства.

В России 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам. После подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.

Ключевое положение принятых поправок, вынесенных на голосование, позволяет действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок – расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных