ЕГЭ по обществознанию дополнят вопросами по поправкам к Конституции

Ключевое положение принятых поправок, вынесенных на голосование, позволяет действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок – расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.