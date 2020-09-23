ЕГЭ по обществознанию дополнят вопросами по поправкам к Конституции
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию в 2021 г. дополнят вопросами по принятым поправкам к Конституции России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Данное новшество связано с принятием поправок в конституцию», – говорится в сообщении. Поскольку изменения приняты, контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту основного закона, пояснил агентству представитель ведомства.
В России 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам. После подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.
Ключевое положение принятых поправок, вынесенных на голосование, позволяет действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок – расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.