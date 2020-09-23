Семья погибшего в аварии с Ефремовым создаст фонд помощи пострадавшим в ДТП

ДТП с участием Ефремова и курьера Сергея Захарова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб.