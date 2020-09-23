Семья погибшего в аварии с Ефремовым создаст фонд помощи пострадавшим в ДТП
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, создаст фонд его памяти для оказания материальной помощи семьям погибших в результате ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката стороны потерпевших Александра Добровинского.
«Вчера во время моей встречи с семьей Захаровых был принят ряд очень важных решений. Одно из них — создание фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП», — сказал Добровинский. Он отметил, что от подобных ДТП в России ежемесячно страдают сотни семей, которым требуется помощь.
В настоящий момент инициативная группа приступает к созданию фонда, объяснил адвокат. Он надеется, что к этой проблеме удастся привлечь внимание известных людей.
ДТП с участием Ефремова и курьера Сергея Захарова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб.