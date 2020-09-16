Ефремов предложил создать российский тюремный театр
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, заявил о необходимости создания российского тюремного театра, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.
«Актер заявил о необходимости создания российского тюремного театра», ‒ сказал Мельников по итогам посещения Ефремова в СИЗО «Водник». Он отметил, что артист не имеет жалоб, пребывает в нормальном расположении духа и имеет новые творческие планы.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила, чтобы Ефремов помог находящимся в СИЗО школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита актера обжаловала приговор.