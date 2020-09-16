Ефремов предложил создать российский тюремный театр

«Актер заявил о необходимости создания российского тюремного театра», ‒ сказал Мельников по итогам посещения Ефремова в СИЗО «Водник». Он отметил, что артист не имеет жалоб, пребывает в нормальном расположении духа и имеет новые творческие планы.