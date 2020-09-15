Стало известно имя нового адвоката Ефремова
Новым адвокатом актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения, стал Роман Филиппов. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» коллега Филиппова по адвокатской компании Russian Lawyers Company Владимир Алексеев.
«Да, я знаю, что это правда», – сказал он. Также Алексеев уточнил, что сам Филиппов не выходит на связь в связи со «шквалом звонков».
Согласно информации на сайте Russian Lawyers Company, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 г., а его общий юридический стаж превышает 15 лет. Филиппов специализируется на уголовном и гражданском праве.
Ранее интересы Ефремова в суде представлял адвокат Эльман Пашаев. В итоге 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в совершении ДТП в состоянии опьянения, что привело к смерти водителя автофургона Сергея Захарова. Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб.
Позже Ефремов заявил, что получил такой большой срок по вине адвоката. Так, по совету Пашаева актер отказывался признавать вину и говорил, что в момент аварии за рулем находился другой человек. Однако перед финальным заседанием по делу, 3 сентября, артист все же заявил о своей виновности.
После оглашения приговора и заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева, подчеркнув, что тот ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции. Кроме того, региональные управления Минюста РФ внесли в адвокатские палаты представления о прекращении действия у Пашаева статуса адвоката.