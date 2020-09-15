Стало известно имя нового адвоката Ефремова

Позже Ефремов заявил, что получил такой большой срок по вине адвоката. Так, по совету Пашаева актер отказывался признавать вину и говорил, что в момент аварии за рулем находился другой человек. Однако перед финальным заседанием по делу, 3 сентября, артист все же заявил о своей виновности.