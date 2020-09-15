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Стало известно имя нового адвоката Ефремова

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Новым адвокатом актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения, стал Роман Филиппов. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» коллега Филиппова по адвокатской компании Russian Lawyers Company Владимир Алексеев.

«Да, я знаю, что это правда», – сказал он. Также Алексеев уточнил, что сам Филиппов не выходит на связь в связи со «шквалом звонков».

Согласно информации на сайте Russian Lawyers Company, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 г., а его общий юридический стаж превышает 15 лет. Филиппов специализируется на уголовном и гражданском праве.

Ранее интересы Ефремова в суде представлял адвокат Эльман Пашаев. В итоге 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в совершении ДТП в состоянии опьянения, что привело к смерти водителя автофургона Сергея Захарова. Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб.

Позже Ефремов заявил, что получил такой большой срок по вине адвоката. Так, по совету Пашаева актер отказывался признавать вину и говорил, что в момент аварии за рулем находился другой человек. Однако перед финальным заседанием по делу, 3 сентября, артист все же заявил о своей виновности.

После оглашения приговора и заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева, подчеркнув, что тот ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции. Кроме того, региональные управления Минюста РФ внесли в адвокатские палаты представления о прекращении действия у Пашаева статуса адвоката.

Ранее по теме: Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных