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Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Ведомости

Региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката стороны потерпевших по делу Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.

Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов в ходе рассмотрения уголовного дела, сообщили в пресс-службе. «Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности», – подчеркнули в Минюсте.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его.

Ранее по теме: Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных