Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката стороны потерпевших по делу Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов в ходе рассмотрения уголовного дела, сообщили в пресс-службе. «Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности», – подчеркнули в Минюсте.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его.