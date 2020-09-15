Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов в ходе рассмотрения уголовного дела, сообщили в пресс-службе. «Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности», – подчеркнули в Минюсте.