Минздрав разработал концепцию модернизации инфекционной службы
Министерство здравоохранения разработало концепцию модернизации инфекционной службы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Игоря Каграманяна.
Замглавы Минздрава уточнил, что в концепцию программы вошли создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, модернизация инфраструктуры поликлиник и больниц, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, организация порядка резервных мощностей, совершенствование системы управления инфекционной службой и изменение подходов к строительству новых медорганизаций.
Ранее правительство включило модернизацию инфекционной службы в план по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса.