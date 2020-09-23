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Минздрав разработал концепцию модернизации инфекционной службы

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Министерство здравоохранения разработало концепцию модернизации инфекционной службы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Игоря Каграманяна.

Замглавы Минздрава уточнил, что в концепцию программы вошли создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, модернизация инфраструктуры поликлиник и больниц, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, организация порядка резервных мощностей, совершенствование системы управления инфекционной службой и изменение подходов к строительству новых медорганизаций.

Ранее правительство включило модернизацию инфекционной службы в план по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных