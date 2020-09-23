Минздрав разработал концепцию модернизации инфекционной службы

Замглавы Минздрава уточнил, что в концепцию программы вошли создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, модернизация инфраструктуры поликлиник и больниц, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, организация порядка резервных мощностей, совершенствование системы управления инфекционной службой и изменение подходов к строительству новых медорганизаций.