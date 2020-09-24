«Вектор» назвал срок действия вакцины от коронавируса
Повторная прививка от коронавируса препаратом центра «Вектор» нужна будет раз в три года, заявил директор центра Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде. Фрагмент фильма «Опасный вирус. Вакцины» опубликован в Instagram журналистки.
«После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года», – сказал Максютов.
Ранее директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» поможет организму выработать иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет. Роспотребнадзор ранее сообщил, что зарегистрировать вакцину от центра «Вектор» планируется до 15 октября 2020 г. Препарат уже прошел две фазы клинических испытаний, третья начнется в октябре после его регистрации.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.