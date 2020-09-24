«Вектор» назвал срок действия вакцины от коронавируса

Ранее директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» поможет организму выработать иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет. Роспотребнадзор ранее сообщил, что зарегистрировать вакцину от центра «Вектор» планируется до 15 октября 2020 г. Препарат уже прошел две фазы клинических испытаний, третья начнется в октябре после его регистрации.