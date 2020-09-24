Генпрокурор Белоруссии пообещал «наказать рублем» участников акций протеста

Еще одно направление в работе генпрокуратуры, по его словам, это защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и другими лицами в незаконные массовые мероприятия. «Органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия, чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем», – добавил Швед.