Генпрокурор Белоруссии пообещал «наказать рублем» участников акций протеста
Участники несанкционированных акций в Белоруссии будут «наказаны рублем», заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает «БелТА».
«С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия для установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны», – сказал Швед. Он пообещал «неотвратимость наказания» организаторам и участникам протестных акций. Правоохранительные и другие госорганы устанавливают всех людей, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа, отметил генпрокурор.
Еще одно направление в работе генпрокуратуры, по его словам, это защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и другими лицами в незаконные массовые мероприятия. «Органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия, чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем», – добавил Швед.
После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. За все время правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Ранее первый замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил, что в стране возбуждено несколько сотен уголовных дел по фактам угроз и оскорблений в отношении правонарушителей, депутатов и судей.