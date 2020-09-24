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Генпрокурор Белоруссии пообещал «наказать рублем» участников акций протеста

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Участники несанкционированных акций в Белоруссии будут «наказаны рублем», заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает «БелТА».

«С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия для установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны», – сказал Швед. Он пообещал «неотвратимость наказания» организаторам и участникам протестных акций. Правоохранительные и другие госорганы устанавливают всех людей, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа, отметил генпрокурор.

Еще одно направление в работе генпрокуратуры, по его словам, это защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и другими лицами в незаконные массовые мероприятия. «Органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия, чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем», – добавил Швед.

После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались акции протеста. За все время правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Ранее первый замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил, что в стране возбуждено несколько сотен уголовных дел по фактам угроз и оскорблений в отношении правонарушителей, депутатов и судей.

Ранее по теме: В МВД Белоруссии заявили о возбуждении сотни уголовных дел из-за угроз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных