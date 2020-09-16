В МВД Белоруссии заявили о возбуждении сотни уголовных дел из-за угроз
В Белоруссии возбуждены сотни уголовных дел по фактам угроз и оскорблений в отношении правоохранителей, депутатов и судей, заявил первый замминистра внутренних дел страны, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.
«Клевета, оскорбления и угрозы в отношении сотрудников милиции, членов избиркомов и судей стали частью плана по дестабилизации обстановки в Беларуси», – передает «Sputnik Беларусь» слова замминистра.
Как сообщил начальник управления собственной безопасности МВД полковник милиции Андрей Паршин, возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, которые выступили с угрозами в отношении сотрудников ОВД. По этим делам проходит 21 подозреваемый. При этом 36 человек привлечены к административной ответственности.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Из них в связи с угрозами применения насилия в отношении сотрудников госорганов – 23 дела.
Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах. Согласно ст. 366 УК Белоруссии, за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.