В МВД Белоруссии заявили о возбуждении сотни уголовных дел из-за угроз

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Из них в связи с угрозами применения насилия в отношении сотрудников госорганов – 23 дела.