В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам
Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела в связи с угрозами должностным лицам, сообщает МВД республики. По данным ведомства, на 9 сентября поступило 122 угрозы, связанные с исполнением служебных обязанностей.
«Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что СК проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить «всех виновных в рассылке угроз должностным лицам».
Неделей ранее СК возбудил 23 уголовных дела в связи с угрозами применения насилия в отношении сотрудников госорганов. Ранее ведомство сообщало о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Согласно ст. 366 УК Белоруссии, за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.