В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам

Неделей ранее СК возбудил 23 уголовных дела в связи с угрозами применения насилия в отношении сотрудников госорганов. Ранее ведомство сообщало о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.