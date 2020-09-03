СК Белоруссии возбудил еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим
Следственный комитет Белоруссии возбудил еще 23 уголовных дела в связи с угрозами применения насилия в отношении должностных лиц госорганов, сообщает МВД республики.
«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», ‒ говорится в сообщении.
Согласно ст. 366 УК Белоруссии, за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Ранее СК сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в республике начались акции протеста. Протестующие потребовали ухода действующего главы государства. Акции в стране продолжаются до сих пор. По официальным данным белорусского ЦИК, по итогам выборов Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.