СК Белоруссии возбудил еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в республике начались акции протеста. Протестующие потребовали ухода действующего главы государства. Акции в стране продолжаются до сих пор. По официальным данным белорусского ЦИК, по итогам выборов Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.