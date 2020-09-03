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СК Белоруссии возбудил еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

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Следственный комитет Белоруссии возбудил еще 23 уголовных дела в связи с угрозами применения насилия в отношении должностных лиц госорганов, сообщает МВД республики.

«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», ‒ говорится в сообщении.

Согласно ст. 366 УК Белоруссии, за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее СК сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в республике начались акции протеста. Протестующие потребовали ухода действующего главы государства. Акции в стране продолжаются до сих пор. По официальным данным белорусского ЦИК, по итогам выборов Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных