Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

По итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Это объясняется тем, что во время занятий на удаленке дети часто отвлекаются, в свою очередь у учителей нет возможности следить за порядком в классе. В результате дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие недополучают внимание учителей, отметили исследователи центра.