Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения
Родители российских школьников перечислили главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии коронавирусной инфекции. Опрос провели эксперты центра компетенций EdCrunch University среди 15 000 семей в стране, в которых дети из-за пандемии вынуждены были учиться дистанционно, пишет ТАСС.
Основными минусами удаленного обучения родители считают:
Низкое качество интернет-соединения – (такой ответ дали 34% опрошенных);
Перебои в работе образовательных онлайн-платформ – 29%
Низкая цифровая грамотность учителей – 20%
Низкий уровень мотивации самих школьников – 10%
Недостаток качества цифрового контента – 7%
По итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Это объясняется тем, что во время занятий на удаленке дети часто отвлекаются, в свою очередь у учителей нет возможности следить за порядком в классе. В результате дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие недополучают внимание учителей, отметили исследователи центра.
В мае россияне называли главную проблему дистанционного образования. Согласно итогам опроса компании Wanta Group, главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. По данным РБК, высоко оценивают платформы дистанционного образования только 23% россиян. Кроме того, исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении.