Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Ведомости

Родители российских школьников перечислили главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии коронавирусной инфекции. Опрос провели эксперты центра компетенций EdCrunch University среди 15 000 семей в стране, в которых дети из-за пандемии вынуждены были учиться дистанционно, пишет ТАСС.

Основными минусами удаленного обучения родители считают:

  • Низкое качество интернет-соединения (такой ответ дали 34% опрошенных);

  • Перебои в работе образовательных онлайн-платформ – 29%

  • Низкая цифровая грамотность учителей 20%

  • Низкий уровень мотивации самих школьников – 10%

  • Недостаток качества цифрового контента 7%

По итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Это объясняется тем, что во время занятий на удаленке дети часто отвлекаются, в свою очередь у учителей нет возможности следить за порядком в классе. В результате дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие недополучают внимание учителей, отметили исследователи центра.

В мае россияне называли главную проблему дистанционного образования. Согласно итогам опроса компании Wanta Group, главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. По данным РБК, высоко оценивают платформы дистанционного образования только 23% россиян. Кроме того, исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении.

Ранее по теме: Больше 40% школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных