Германия вернет России 3000 конфискованных на границе икон

«Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию 3000 икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну», – рассказал Прокопчук. По его словам, решение о возврате реликвий принято после экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон.