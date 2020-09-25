Германия вернет России 3000 конфискованных на границе икон
Власти Германии вернут России 3000 конфискованных немецкими таможенниками икон российского происхождения, рассказал ТАСС начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД, генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
«Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию 3000 икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну», – рассказал Прокопчук. По его словам, решение о возврате реликвий принято после экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон.
По словам начальника НЦБ, за последние 10 лет с помощью Интерпола удалось вернуть в Россию более 250 предметов, представляющих историческую и культурную ценность. Среди таких предметов иконы XV–XIX веков «Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия Смоленская», «Сошествие во ад», а также архивные документы времен царской России, акварельные чертежи XVIII в. и уникальный фарфоровый медальон с профилем Петра I.