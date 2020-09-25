Большинство россиян против новых ограничений из-за коронавируса
Больше половины (57%) россиян считают, что не стоит повторно вводить строгие ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, показал опрос сервиса SuperJob, проведенный среди 1600 человек старше 18 лет во всех округах России.
«Более половины опрошенных россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%). 16% считают, что властям уже следует вводить карантин в связи с ростом заболеваемости вирусом», – следует из отчета опроса.
Больше всего тех, кто не считает нужным вводить повторные ограничения из-за коронавируса, среди людей от 35 до 44 лет: так ответили 62% из них. При этом среди опрошенных до 24 лет такое мнение имеют меньше половины – 43%. Эта же категория россиян наиболее охотно выступает за новый карантин: инициативу поддерживает каждый пятый такой опрошенный.
Аналитики также выяснили, что в целом число россиян, убежденных в том, что в стране следует ввести карантин, уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным полгода назад: 40% в марте и 16% сейчас.
По сравнению с первым месяцем весны снизилась и доля граждан, готовых сделать прививку от коронавируса. Сейчас на это согласен каждый десятый опрошенный, каждый четвертый (24%) склоняется к такому решению. Треть граждан однозначно против вакцинации, столько же, скорее всего, не пойдут на нее. При этом в марте примерно четверть жителей говорили, что точно привьются от коронавируса, еще 36% считали, что скорее всего сделают это.
В Москве, по данным на 24 сентября, выявили 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000. В целом коронавирус в стране выявлен у 1 128 836. Из них 19 948 пациентов скончались.