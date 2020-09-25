Большинство россиян против новых ограничений из-за коронавируса

По сравнению с первым месяцем весны снизилась и доля граждан, готовых сделать прививку от коронавируса. Сейчас на это согласен каждый десятый опрошенный, каждый четвертый (24%) склоняется к такому решению. Треть граждан однозначно против вакцинации, столько же, скорее всего, не пойдут на нее. При этом в марте примерно четверть жителей говорили, что точно привьются от коронавируса, еще 36% считали, что скорее всего сделают это.